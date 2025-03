TIM (TIMS3) anuncia distribuição de R$ 490 milhões em JCP

Ainda dentro das projeções da TIMS3, a expectativa é que a receita de serviços apresente crescimento de 5% em 2025 e também nos próximos dois anos, após subir 6,4% em 2024. O Ebitda, por sua vez, deve crescer entre 6% e 8% neste e nos próximos dois anos, contra um avanço de 8% no ano passado.

TIM (TIMS3): últimos resultados

No ano passado, a empresa de telefonia apresentou alta de 17,1% no lucro líquido normalizado do quarto trimestre de 2024 em relação ao mesmo período de 2023, chegando a R$ 1,055 bilhão. Trata-se do maior desempenho já registrado pela companhia. No ano, o lucro líquido subiu 6,8%, totalizando R$ 25,4 bilhões.