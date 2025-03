TIM (TIMS3) anuncia mais de R$ 2 bilhões em dividendos e reestruturação acionária

A TIM (TIMS3) anunciou o pagamento de mais de R$ 2 bilhões em dividendos para seus acionistas. A companhia também informou que realizará uma operação de grupamento de ações, na proporção de 100:1.

A empresa anunciou que irá realizar o pagamento de R$ 2,050 bilhões, que serão pagos nos meses de abril, julho e outubro de 2025. Também foi anunciado que a data de identificação dos acionistas habilitados para receber os valores é 3 de abril de 2025. O valor bruto por ação total aprovado foi acrescido em R$ 0,000279568, chegando ao total de R$ 0,847175955.

A primeira parcela será paga no dia 22 de abril, com o valor de R$ 0,28 por ação e valor total de R$ 683 milhões. A segunda está programada para 23 de julho e a terceira para o dia 23 de outubro.

A TIM também anunciou que seu conselho aprovou uma operação de grupamento de ações, na proporção de 100 para 1, sem alteração do capital social. O procedimento ainda não teve a data definida para realização.

Ainda de acordo com a companhia, a operação não afetará os valores mobiliários negociados no mercado americano (ADR - American Depositary Receipt). Com a conclusão da operação, os ADRs de emissão seguirão negociados na proporção de 5 ações ordinárias para cada ADR.