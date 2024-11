CSN (CSNA3) anuncia R$ 730 milhões em dividendos

Relembre o balanço da CSN

A CSN (CSNA3) registrou prejuízo líquido de R$ 751 milhões no terceiro trimestre deste ano, revertendo lucro de R$ 91 milhões obtido no mesmo período do ano passado. Na comparação com o prejuízo do trimestre anterior, houve piora de 237,3%.

Segundo a CSN, o aumento no prejuízo se deu pois o o segundo trimestre havia sido beneficiado pelas operações de hedge de minério, um efeito que não se repetiu. Além disso, o impacto negativo do resultado mais do que compensou o efeito positivo gerado pela reversão de IR/CS, devido ao aumento no reconhecimento de imposto diferido no período.

O Ebitda da CSN somou R$ 2,284 bilhões, queda de 18,9% em relação ao ano anterior. De acordo com a empresa, a queda se deve exclusivamente ao recuo nos preços do minério de ferro, que impactou os resultados, apesar de um trimestre forte em vendas na mineração e cimentos, com recordes em ambos, e um crescimento de 9% nas vendas domésticas de siderurgia.

A administração da CSN destacou que a queda nos preços internacionais das commodities, especialmente na mineração, devido à incerteza sobre a demanda chinesa, foi um fator negativo.