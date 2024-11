Petrobras (PETR4): novo plano reduz riscos sobre dividendos

“Considerando o piso de US$ 45 bilhões em dividendos ordinários para os próximos cinco anos, o DY seria de 10%. Se os US$ 10 bilhões adicionais em dividendos extraordinários forem pagos, o DY subiria para 13%, com base no preço atual das ações da Petrobras“, projeta o relatório.

Ainda que a companhia não tenha mencionado os dividendos extraordinários para 2024, os analistas não interpretam isso como retenção de lucros. Na verdade, esperam uma proposta de distribuição especial de US$ 4 bilhões para este ano.

Em suma, a casa vê a divulgação inicial do plano de investimentos da Petrobras como “encorajadora”, uma vez que sugere que as preocupações com as mudanças adversas na política de dividendos e no plano estratégico são “infundadas”.

Os analistas afirmam que a Petrobras segue bem posicionada para manter retornos consistentes aos acionistas e reitera recomendação de compra, com preço-alvo de US$ 19 para os ADRs negociados em Nova York.

Entre os principais pontos positivos da tese de PETR4, a casa cita visibilidade operacional, baixa exposição ao aumento da taxa Selic, vantagens de um real mais fraco e um perfil de pagamento de dividendos favorável.