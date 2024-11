B3 (B3SA3): resultados negativos e pressão nas despesas

A B3 (B3SA3) reportou um lucro líquido de R$ 1,2 bilhão no terceiro trimestre deste ano, alta de 12% frente ao mesmo período do ano passado. Contudo, em relatório, o Itaú BBA classificou os resultados como ligeiramente negativos, pressionados por despesas operacionais acima do esperado.

As receitas da B3 vieram em linha com as expectativas do BBA, mas o lucro líquido recorrente ficou 3,5% abaixo do previsto pela casa.

Além disso, houve uma pequena queda trimestral nas receitas, dizem os analistas, causada pela ausência de receitas não recorrentes de R$47 milhões que foram registradas no 2T24. Ajustando esse efeito, o crescimento trimestral foi de 1%.

As despesas ajustadas subiram 12% no trimestre e 15% em comparação ao ano anterior, alcançando R$578 milhões, 14% acima do esperado pelo Itaú BBA.