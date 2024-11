Ibovespa oscila com Vale (VALE3) e grandes bancos em alta; dólar recua

O Ibovespa iniciou as negociações desta quarta-feira (13) em leve alta, mas logo reverteu o sinal positivo. Por volta das 10h20, o principal índice acionário da bolsa brasileira recua 0,02%, aos 127.675,23 pontos.

Entre os principais destaques do indicador, as ações da Vale (VALE3) estão operando em alta nesta manhã, mesmo em meio ao recuo do minério de ferro no exterior. Em um movimento de correção após as fortes quedas dos últimos dias, os papéis da mineradora avançam 0,37%, a R$ 57,53, por volta das 10h40.

Ainda no campo das mineradoras e siderúrgicas, as ações da CSN (CSNA3) perdem 1,44%, a R$ 10,92, no mesmo horário. A forte queda dos papéis ocorre após a companhia reportar um prejuízo líquido de R$ 751 milhões no terceiro trimestre de 2024, ante R$ 91 de lucro em relação ao mesmo período do ano anterior.

Além disso, as ações da CSN Mineração (CMIN3) estão recuando 0,54%, a R$ 5,51, por volta das 10h45. A companhia reportou, na noite de ontem (12), um lucro líquido de R$ 446,3 milhões no terceiro trimestre deste ano, que indica uma queda de 62,81% na comparação anual.