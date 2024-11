Itaúsa (ITSA4) vai bonificar acionistas em aumento de capital

As novas ações serão creditadas nas contas dos acionistas no dia 04 de dezembro, e farão jus a quaisquer proventos anunciados pela empresa com data-base posterior a essa.

Ao final da operação, o capital social da Itaúsa será de R$ 80,2 bilhões. A companhia avalia que a medida “permitirá a negociação a um patamar mais acessível combinada com uma maior quantidade de ações em circulação, gerando, potencialmente, mais negócios e maior volume financeiro, o que resultará em criação de valor para os acionistas”, diz.

Essa não é a primeira vez que a companhia faz uma ação desse tipo. Em novembro do ano passado, a holding já havia aumentado o seu capital social em R$ 8,8 bilhões, mediante uma bonificação de 5% aos acionistas.

A Itaúsa no 3T24 reportou um lucro líquido recorrente de R$ 3,9 bilhões, crescimento de 13% em relação ao mesmo período do ano passado. De acordo com a companhia, o resultado foi impulsionado pelo desempenho crescente de todas as empresas do portfólio e de melhores resultados financeiros da holding.