Com recordes de faturamento, PagBank tem lucro de R$ 572 milhões no 3º tri

O PagBank registrou lucro líquido recorde de R$ 572 milhões no terceiro trimestre deste ano, um crescimento de 30% em comparação ao mesmo período de 2023. Os dados foram divulgados nesta quarta-feira (13) no balanço da companhia.

O que aconteceu

Números recordes. O PagBank registrou uma receita líquida de R$ 4,8 bilhões no terceiro trimestre deste ano, um crescimento de 20% em comparação ao mesmo período do ano passado. Já o lucro líquido contábil somou R$ 531 milhões, representando um crescimento de 29% em relação a igual intervalo de 2023, um valor recorde. Outro número recorde do banco foi o de lucro líquido recorrente, que chegou R$ 572 milhões, 30% a mais que o mesmo período no ano passado.

Número de clientes cresceu no terceiro trimestre deste ano. Segundo o banco, hoje são 32,1 milhões de usuários, 500 mil a mais do que o registrado no segundo trimestre de 2024. Para o banco, no entanto, o crescimento do número de clientes é visto como menos importante do que a fidelização dos usuários ativos.