Investidor tem até dezembro para regularizar ativos no exterior

Clicar em Apresentar Dercat (Declaração de Regularização Cambial e Tributária).

Pagar o valor relativo ao imposto e multa.

A data limite para adesão ao regime é 15 de dezembro de 2024.

No caso de regularização de ativos financeiros não repatriados de valor global superior a US$ 100 mil, o declarante deve seguir os passos:

Solicitar e autorizar a instituição financeira no exterior a enviar informação sobre o saldo de cada ativo em 31 de dezembro de 2023 para instituição financeira autorizada a funcionar no país, via Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication (Swift).

A instituição financeira autorizada a funcionar no país prestará informação à Receita em módulo específico da e-Financeira de que trata a Instrução Normativa RFB nº 2.219, de 17 de setembro de 2024.