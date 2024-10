Investimento em imóveis para ricos rende mais que aluguel -- e sem IR

Quanto e como rende

O ganho pode vir da valorização das cotas, de aluguel e da venda do imóvel. Ou seja, em vez de chegar só para pegar o aluguel, como em um FII comum, o investidor lucra com todas as etapas do projeto. Investe no começo da construção e ganha durante toda a valorização daquele imóvel até chegar o momento da venda ou da locação. "Você está tendo um rendimento bem maior do que se estivesse apenas no mercado financeiro", explica Teixeira.

É considerado um investimento de baixo risco. Existem os riscos inerentes de uma construção, desde o cumprimento dos prazos do projeto ao valor de venda ou aluguel quando o edifício está pronto. Mas a estimativa é de rendimentos superiores a 18% ao ano, diz Gustavo Kosnitzer, gestor da área de investment banking da plataforma de investimentos Warren.

É diferente de um FII tradicional

A principal diferença é que os fundos imobiliários são mais acessíveis. Isso significa que estão disponíveis para aplicação de investidores com menos dinheiro.

A forma de rendimento também é diferente. Nos FIIs, os cotistas recebem como dividendos os aluguéis que os inquilinos pagam pelos imóveis ou os juros de recebíveis imobiliários. No caso dos fundos de tijolo, de imóveis prontos, com pagamento de aluguel pré-estabelecido, no formato mensal tradicional ou atípico, com um contrato mais longo.