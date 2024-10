O que é a poupança? Saiba como funciona a remuneração da caderneta

Poupança é a "queridinha" dos brasileiros. Segundo pesquisa realizada pela Anbima (Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais) em parceria com o Datafolha, a caderneta é utilizada por 25% dos brasileiros e é conhecida por 82% da população.

Cobertura do FGC e isenção do imposto estão entre as vantagens. Para quem tem mais aversão a risco, a poupança possui cobertura do FGC (Fundo Garantidor de Créditos). Isso significa que, caso a instituição financeira em que o dinheiro está alocado venha à falência, o investidor pode receber de volta até R$ 250 mil. Também não existe um valor mínimo para investir, a cobrança de tarifas ou a necessidade de pagamentos de tributos sobre os ganhos, diferente de produtos como Tesouro Direto ou FIIs, por exemplo.

Quando vale e quando não vale optar pela caderneta?

Investimento pode ser boa alternativa para quem busca baixo risco. Segundo Fernando Iodice, CEO da Consumidor Positivo, marketplace de soluções financeiras, ela é indicada para investidores mais iniciantes ou de perfil mais conservador. Uma das razões é a facilidade para investir: a poupança pode ser aberta por qualquer pessoa em uma agência bancária, mediante a apresentação de documentos como RG, CPF e comprovante de residência.

Ele afirma que a caderneta é útil em situações de curto prazo. Vale para quem não deseja se preocupar com as variações no mercado, e para aqueles que prezam pela possibilidade de retirada imediata dos valores. "No entanto, quando a taxa de juros está alta, como agora, a poupança acaba rendendo menos que outras opções de renda fixa, como o Tesouro Direto ou CDBs", diz Iodice.

Caderneta sempre foi instrumento positivo para pequenos poupadores. É que diz Pedro Afonso Gomes, presidente do Corecon-SP (Conselho Regional de Economia de São Paulo). "Ela tem, primeiro, a facilidade da movimentação, o acolhimento de pequenos depósitos e é muito importante para o financiamento imobiliário, para dar fundos ao financiamento do setor", afirma.