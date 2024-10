Compra de títulos do governo tem recorde de R$ 8 bi, mas resgate é maior

Estoque de investimentos caiu

Estoque de investimentos no Tesouro Direto foi de R$ 141,5 bilhões no mês. O número representa redução de 2,6% em relação a julho, quando o estoque chegou a R$ 145,4 bilhões.

Os títulos atrelados à inflação são a maior parte do estoque, com R$ 68,5 bilhões (48,4%). Os títulos atrelados à Selic totalizaram R$ 55,2 bilhões (39%), e os títulos pré-fixados somaram R$ 17,8 bilhões (12,6% do total).

Os títulos com vencimento entre um e cinco anos são a maioria. Eles representam 52,7% do estoque, com R$ 74,6 bilhões. Os títulos com vencimento acima de cinco anos somaram R$ 48,4 bilhões (34,2% do total). Aqueles com vencimento em até um ano somaram R$ 18,5 bilhões (13,1% do total).

O que é o Tesouro Direto

O Tesouro Direto é um programa do Tesouro Nacional para venda de títulos do governo para pessoas físicas. O programa foi criado em 2002 com o objetivo de ampliar o acesso ao investimento em títulos públicos. As operações ocorrem pela internet e são permitidas aplicações a partir de R$ 30.