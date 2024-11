Selic a 11,25% ao ano: quanto rendem R$ 1.000 na poupança, CDB e Tesouro

Aplicações que seguem a remuneração do CDI (Certificado de Depósito Interbancário) também têm alta nos rendimentos. O CDI é a taxa cobrada em operações entre bancos, e normalmente segue a Selic. Dentre essas aplicações estão os CDBs e os fundos DI.

A poupança segue com rendimento de 0,5% ao mês mais a Taxa Referencial (TR). A TR se manteve zerada por muito tempo, mas agora está acima de zero, melhorando o rendimento. Sendo assim, o retorno da poupança está em 7,04% ao ano, conforme estimativa do buscador de investimentos Yubb. Essa regra da poupança vale para quando a Selic está acima de 8,5% ao ano. Com uma taxa de juros abaixo desse patamar, a poupança rende 70% da Selic, mais a TR.

Quanto rendem R$ 1.000 com a Selic a 11,25% ao ano

Veja a seguir quanto rendem R$ 1.000 em diferentes aplicações no período de um ano. O cálculo foi feito com auxílio do buscador de investimentos Yubb considerando uma taxa Selic fixa em 11,25% ao ano.

O cálculo considera taxa de 20% de Imposto de Renda nos investimentos tributados (Tesouro Selic e CDBs). A taxa é paga nos resgates feitos entre 181 e 360 dias. Se o resgate for feito após um ano, o imposto é de 17,5%. Se for feito em até seis meses, a alíquota é de 22,5%. A poupança é isenta de IR em qualquer situação.

Quanto rendem R$ 1.000 em um ano, já com desconto do IR?