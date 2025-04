Presente diferente para a Páscoa: invista em um ETF ao invés de chocolate

Confesso que estou horrorizada com o preço dos ovos de chocolate! Ovos bem tradicionais, de 250g, custando cerca de R$ 90! Como educadora financeira e mãe de um casal de pré-adolescentes esses valores me preocupam.

A Páscoa é uma data marcada pela tradição cristã de celebrar a ressurreição de Jesus Cristo simbolizando renovação, união familiar e celebração da vida. Mas também ela é permeada por elementos culturais que se tornaram parte do imaginário coletivo, como os ovos de chocolate e o coelho da Páscoa. No geral, a Páscoa é frequentemente vista como um período de reflexão e esperança, um momento para renovar as energias e fortalecer os laços afetivos para a construção de um futuro melhor para todos.

No entanto, em tempos em que a busca pela estabilidade financeira ganha relevância, gastar 6% do valor de um salário mínimo em um chocolate de 250g me dá gastura... no estômago.