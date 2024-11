Finanças Pessoais: Lições do GPS para alcançar a liberdade financeira

Evitando atalhos perigosos

Algumas pessoas, às vezes, querem alcançar seus objetivos financeiros pelo percurso mais rápido e se envolvem em jogos e oportunidades de ganhos rápidos e irreais. Essas pessoas literalmente pagam para sonhar. E mesmo com a remota chance de ganharem, por pouco tempo conseguiriam manter o equilíbrio financeiro.

Por que é tão desafiador?

Justifico essa afirmativa com um exemplo em outro contexto. Digamos que num passe de mágica, eu ou você acordássemos pela manhã com um corpo escultural que só o photoshop (ou uma vida de exercícios) criaria. Por quanto tempo será que manteríamos esse corpo? No meu caso, acho que no máximo por 3-6 meses. Isso porque eu não incluí na minha vida hábitos saudáveis e uma rotina de treinos realmente capaz de conquistar aquele corpo. Ele veio por um passe de mágica, lembra? E sem essa rotina correta com dedicação, rapidamente eu voltaria a ser como era antes da mágica. E você, conseguiria?

A Importância da rotina financeira

Essa rotina de treino e aprendizado é o que nutre a diferença entre liberdade financeira e independência financeira. A primeira significa que, dentro das minhas possibilidades e conhecimento, eu consigo fazer escolhas orientadas e conscientes que me levam ao melhor caminho. Já a segunda é algo muito maior do que as minhas possibilidades nesse momento, significa chegar no destino desejado com um passe de mágica. Mas mágicas não existem.