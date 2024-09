Sete coisas que não deixam você sair das dívidas

Solução: mudar a mentalidade de curto prazo para longo prazo é crucial. Foque em construir uma reserva de emergência, mesmo que pequena no começo. Estabeleça metas financeiras de médio e longo prazo que guiem suas decisões do dia a dia, e lembre-se: cada pequena ação hoje pode ter um grande impacto no futuro.

6. Ausência de hábitos saudáveis de poupança

Poupar não é um hábito comum para muitos, o que resulta em pouca ou nenhuma margem para imprevistos. Quando algo inesperado acontece — uma emergência médica, a quebra do carro, etc. —, a saída imediata costuma ser contrair mais dívidas.

Solução: crie o hábito de poupar, por menor que seja o valor. Estabeleça um percentual fixo do seu salário ou renda para ser depositado automaticamente em uma poupança, ou investimento seguro. Esse dinheiro será seu escudo contra futuras emergências e evitará que você precise recorrer a empréstimos ou crédito.

7. Ignorar a educação financeira

Muitas pessoas têm dificuldades com dívidas porque simplesmente não sabem lidar como dinheiro de forma eficaz. A falta de educação financeira leva às más decisões, como contrair dívidas com altas taxas de juros ou não entender a importância de pagar o valor total da fatura do cartão de crédito.