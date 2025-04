Por que Magalu e Casas Bahia estão caindo com o tarifaço de Trump?

Com a tendência de que o custo do dinheiro para empréstimos aumente, o investidor vende essas ações. Ele acredita que o consumidor final irá comprar menos dessas companhias, que vendem muito a crédito. Além disso, elas têm dívidas que são corrigidas pelos juros de mercado, o que diminui seu caixa.

As ações também caem por realização de lucros. Os investidores vendem para embolsar a alta que aconteceu anteriormente. "Nos primeiros meses de 2025, o setor varejista vinha se beneficiando de uma recuperação gradual na economia brasileira", explica Rocha. Só Magazine Luiza, por exemplo, foi a segunda ação mais valorizada do Ibovespa, com alta de 41,96%. "Esse bom desempenho também tornou esses papeis mais suscetíveis a movimentos de correção em momentos de estresse", diz Rocha.

Também existe uma migração para outras ações ou investimentos. "Quando há tanta incerteza, é comum que investidores se movimentem, migrando para ativos considerados mais seguros", diz Adriano Morais, professor de economia da faculdade ESEG e economista chefe da consultoria VizzEcon.

E o dólar?

Ele também atinge as varejistas. "O real vem se desvalorizando e isso impacta diretamente as empresas de varejo, especialmente aquelas voltadas para bens duráveis", diz Morais. Eletrônicos, principalmente, dependem de componentes importados e cotados em dólar. "Com um dólar mais forte e o real mais fraco, os custos sobem. Isso, geralmente, leva a um repasse para os preços, ou seja, os produtos ficam mais caros. Assim, há uma expectativa de aumento nos preços desses bens, o que pressiona ainda mais o setor", explica o especialista.

Custos mais altos. O aumento das tarifas, principalmente sobre produtos importados, pressiona diretamente a estrutura de custos dessas empresas. "Tudo isso pressiona as margens das varejistas para baixo e obriga a companhia a repassar o aumento para o consumidor final", acrescenta Elaine Domenico, sócia da The Hill Capital. No fim das contas, o tarifaço termina afetando o volume de vendas.