Black Friday: Amazon vai contratar 6,5 mil temporários no Brasil

A Amazon anunciou nesta quinta-feira que vai contratar 6,5 mil funcionários temporários no Brasil para reforçar suas operações para a temporada de vendas do período da Black Friday, no final deste mês, um crescimento de 8% em relação a 2023.

As contratações reforçarão uma base de mais de 18 mil funcionários diretos e indiretos da companhia no Brasil, o dobro do divulgado no ano passado.

"Da última Black Friday para cá, adicionamos mais de 80 polos logísticos no Brasil", afirmou em comunicado Daniel Mazini, presidente da Amazon Brasil, que opera 10 centros de distribuição e mais de 100 estações de entrega em todo o país.