Restaurantes boicotam Carrefour Brasil após declaração de CEO na França

Postura do Carrefour é desrespeitosa, diz federação. A Fhoresp afirma ainda que a atitude da rede é "prejudicial a toda a cadeia produtiva brasileira". A entidade representa cerca de 500 mil empresas.

Entidade convocou empresários a boicotarem Carrefour no Brasil. "Convocamos todos os empresários do setor de hotelaria e alimentação fora do lar a se engajarem em uma ação de reciprocidade, boicotando essa rede de supermercados enquanto continuar a desvalorizar os produtos brasileiros", diz.

Entidades do agronegócio sugeriram o não fornecimento de carnes ao Carrefour Brasil. Em comunicado, entidades do setor disseram que "se não serve para abastecer o Carrefour no mercado francês, não serve para abastecer o Carrefour em nenhum outro país". Assinam a nota a CNA (Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil), a ABIEC (Associação Brasileira das Indústrias Exportadoras de Carnes), a ABPA (Associação Brasileira de Proteína Animal), a ABAG (Associação Brasileira do Agronegócio), a SRB (Sociedade Rural Brasileira) e a FIESP (Federação das Indústrias do Estado de São Paulo).

O que disse o CEO

Carrefour tenta pressionar contra acordo do Mercosul com a União Europeia. O comunicado publicado pelo CEO da rede foi direcionado ao presidente da FNSEA (Federação Nacional dos Sindicatos de Agricultores da França).