Investimento e dividendos: 6 pontos do Plano de Negócios da Petrobras

Estatal mira remoção de gargalos logísticos e a expansão da atuação em mercados estratégicos. O objetivo será alcançado com a construção de 16 novos navios de cabotagem e a implantação de projetos logísticos para aumentar a presença em mercados em crescimento. Entram na lista investimentos no Terminal Aquaviário do Porto de Santos e a construção de novo duto de combustíveis claros para abastecimento do Centro-Oeste.

Projeto prevê a retomada de atividades no ramo de fertilizantes. Com investimento estimado em US$ 900 milhões, a Petrobras planeja resgatar a construção da Unidade de Fertilizantes Nitrogenados, em Três Lagoas (MS), e reativar a fábrica de fertilizantes Araucária Nitrogenados S.A, em Araucária (PR).

Transição energética

Investimentos totalizam US$ 16,3 bilhões em transição energética. O valor engloba os projetos em Energias de Baixo Carbono e ações para descarbonização das operações e Pesquisa e Desenvolvimento. O montante representa 15% dos investimentos. "É possível conciliar produção de óleo e gás com transição energética justa", afirma Chambriard.

Ficam mantidos os seis compromissos de descarbonização até 2029. As propostas incluem a redução das emissões absolutas operacionais totais em 30% até 2030 em relação a 2015, a zero queima de rotina em flare, a reinjeção de 80 milhões tCO2 até 2025 e a redução da intensidade de emissões de metano no segmento upstream até 2025.

Petroleira busca pela neutralidade das emissões operacionais até 2050. A meta visa não ultrapassar o patamar de emissões de 2022, mesmo com o aumento de produção e atividades previstas. Para isso, a Petrobras deseja atuar em parceria com empresas de grande porte do setor, para descarbonização das operações, integração da carteira de soluções de baixo carbono e captura de oportunidades de mercado no Brasil.