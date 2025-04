'Tarifaço' de Trump pode ter efeito positivo para o bolso do brasileiro

As tarifas de 10% anunciadas sobre todas as exportações brasileiras para os Estados Unidos, anunciadas pelo presidente Donald Trump na semana passada, começaram a valer no sábado (5). A medida aumenta a incerteza a respeito dos rumos da economia do Brasil, que tem nos EUA seu segundo maior parceiro comercial, mas pode render um efeito positivo para o bolso do brasileiro: a desaceleração da inflação.

O que aconteceu

EUA vão cobrar tarifa de 10% sobre as exportações brasileiras. Essa é a menor porcentagem imposta pelo governo americano no "tarifaço", aplicada sobre países que, até o anúncio da medida, tinham déficit comercial com os EUA.

Decisão atinge produtos que antes estavam livres de cobrança. Entre os principais bens produzidos no Brasil e enviados para os EUA aparecem o petróleo bruto, o aço, aeronaves e suas partes, e o café torrado."Tarifaço" começou a valer no sábado (5). A proposta das cobranças mínimas de 10% sobre as importações realizadas foi justificada por Trump como um ato de "reciprocidade" contra as tarifas aplicadas sobre os produtos fabricados nos EUA.