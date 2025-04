China diz que "mercado falou" depois que tarifas de Trump derrubaram bolsas globais

"O mercado se manifestou", disse o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China, Guo Jiakun, em uma publicação no Facebook na manhã deste sábado. Ele também publicou uma foto mostrando as quedas de sexta-feira nos mercados financeiros dos EUA.

Trump introduziu tarifas adicionais de 34% sobre os produtos chineses como parte das taxas adicionais impostas à maioria dos parceiros comerciais dos EUA, elevando o total de sobretaxas sobre a China este ano para 54%.

Trump também fechou uma brecha comercial que permitia que pacotes de baixo valor da China entrassem nos EUA com isenção de impostos.

Isso provocou uma ampla retaliação da China na sexta-feira. Pequim anunciou tarifas extras de 34% sobre todos os produtos dos EUA e restrições à exportação de algumas terras raras, matéria-prima de produtos de alta tecnologia como chips e baterias de carros elétricos.

Os mercados acionários globais despencaram após a retaliação da China e os comentários de Trump na sexta-feira de que ele não mudará de rumo. O tombo ampliou perdas acentuadas que se seguiram ao anúncio inicial de Trump sobre as tarifas no início da semana e marcou as maiores quedas desde a pandemia. Durante a semana, o índice acionário norte-americano S&P 500 caiu 9%.

"Agora é a hora dos EUA pararem de fazer as coisas erradas e resolverem as diferenças com os parceiros comerciais por meio de consultas em pé de igualdade", escreveu Guo em inglês.