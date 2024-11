Bolsa e dólar sobem com dividendos da Petrobras e data para pacote

Os R$ 20 bilhões equivalem a R$ 1,55 por ação ordinária e preferencial da companhia. Desse montante, R$ 15,6 bilhões vêm da reserva de remuneração e capital da estatal, como dividendos intermediários, e os R$ 4,4 bilhões restantes têm relação com os chamados dividendos intercalares.

A empresa anunciou que seu Plano Estratégico 2025-2029 terá investimento menor. Para 2025, o plano é de US$ 18,5 bilhões, queda de 11,9% ante os US$ 21 bilhões previstos para o período no último plano.

Para todo o período 2025-2029, a estatal estima investimentos de US$ 111 bilhões. No período anterior havia sido de US$ 102 bilhões, com planejamento até 2028. Ou seja, houve aumento de 8,8%.

O plano, em si, não é surpresa para o mercado. "Os principais detalhes foram confirmados anteriormente pela empresa, e acreditamos que a maioria das mudanças já eram esperadas pelo mercado", publicou o Goldman Sachs. O valor dos dividendos, segundo o banco, veio um pouco abaixo do que se esperava, mas ainda em linha com as expectativas.

No momento, as ações da petroleira tinham alta. Com peso de 11,86% no Ibovespa, os papéis da empresa ajudavam na recuperação do índice nesta sexta. PETR3 subia 2,31%, para R$ 42,04. PETR4 avançava 2,11%, a R$ 38,71.

Dólar

A moeda americana continua se valorizando no mundo todo com os investidores procurando aplicações mais seguras. O dólar e também o ouro sobem nesse cenário de tensão entre Rússia e Ucrânia. O ouro, por exemplo, passou de R$ 479 o grama na semana passada (15/11) para os atuais R$ 504.