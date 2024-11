Receita Federal libera consulta a lote residual de restituição do IR

O lote inclui restituições para idosos e pessoas com deficiência. Nas restituições prioritárias, serão feitas 4.802 restituições para idosos com mais de 80 anos e 34.287 para aqueles com idades entre 60 e 79 anos. Além disso, 3.570 restituições serão destinadas a contribuintes que apresentem deficiência física ou mental, ou doenças graves.

Professores também têm direito a restituições antecipadas. O lote inclui ainda 8.898 restituições para contribuintes cuja principal fonte de renda seja o magistério. Essas restituições são uma forma de reconhecer a importância desses profissionais para a educação.

Lote ainda contempla contribuintes não prioritários com benefícios. Além das restituições destinadas aos contribuintes prioritários, 88.246 restituições serão creditadas a pessoas que, embora não tenham prioridade legal, receberam esse benefício por utilizarem a Declaração Pré-Preenchida ou optado por receber a restituição via Pix.

Restituições adicionais foram feitas para contribuintes não prioritários. Outras 73.151 restituições serão destinadas a contribuintes não prioritários, que não se enquadram em nenhuma das categorias especiais, mas que ainda assim têm direito a receber a restituição conforme o cronograma estabelecido pela Receita Federal.

Contribuintes do Rio Grande do Sul também foram contemplados. Por fim, 8.643 restituições foram incluídas no lote para contribuintes priorizados devido ao estado de calamidade pública decretado no Rio Grande do Sul (RS), uma medida que visa amparar aqueles afetados por situações extraordinárias no estado.

Como consultar

Lista dos contribuintes contemplados foi disponibilizada no site do Fisco. Para saber se a restituição está disponível, o contribuinte deve acessar o site da Receita Federal (www.gov.br/receitafederal), incluir o número do CPF, a data de nascimento e escolher o ano da restituição ainda pendente.