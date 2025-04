Relembre a aérea do Hooters, que levava garçonetes com roupas curtas no voo

Além disso, a concorrência com grandes companhias aéreas e a complexidade logística de manter uma frota dedicada pesaram no orçamento. Apesar do marketing pesado, o modelo de negócios mostrou-se difícil de sustentar a longo prazo, especialmente em um mercado cada vez mais competitivo.

Atendentes da Hooters Air se vestiam como nos restaurantes Imagem: Getty Images

Assim, em 2006, prestes a completar três anos do início de suas operações, a empresa parou de voar, já que não conseguia manter seus voos lucrativos. Entre os principais fatores para isso estavam a alta do custo do combustível e o ambiente do setor, que ainda se recuperava dos atentados de 11 de Setembro nos EUA.

Curiosidade

Hooters já teve sua própria companhia aérea com o mesmo conceito da rede de lanchonetes Imagem: Reprodução/Facebook

Um voo entre Las Vegas (Nevada) e Myrtle Beach (Carolina do Sul) custava a partir de US$ 150 (US$ 245 corrigido, cerca de R$ 1.371) em 2005. Esse voo tinha uma distância de cerca de 3.300 km, aproximadamente a mesma entre São Paulo e Boa Vista (RR), o voo doméstico mais longo dentro do Brasil.