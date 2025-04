Kamikazes e explosivos: como Japão fez frente aos EUA na 2ª Guerra

No dia 7 de dezembro de 2023, em plena Segunda Guerra Mundial, o Japão lançava uma forte ofensiva contra a frota dos Estados Unidos no Pacífico, fazendo com que o país mergulhasse de vez no conflito.

Nos anos seguintes, ganharam forma os ataques chamados de kamikazes, onde pilotos japoneses se sacrificavam lançando os próprios aviões contra os alvos inimigos, culminando com o lançamento das bombas atômicas sobre o país asiático e marcando o fim da guerra.

Histórico do conflito EUA x Japão

Durante meses, Japão e EUA negociavam sobre o futuro da região do Pacífico. Em meados de 1941, os norte-americanos acabaram cortando relações com os japoneses.