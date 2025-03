Vantagens do biocombustível do Brasil preocupa EUA e deve impactar aviação

Com isso, o produto brasileiro tem mais potencial de redução nas emissões de poluentes do que outros concorrentes diretos, com o combustível feito a partir do álcool derivado do milho. E essa é uma forte preocupação do setor.

Desafios regulatórios limitam avanço

Caminhão-bomba abastecendo um avião com combustível duto subterrâneo do aeroporto de Amsterdã (Holanda): Sustentabilidade é desafio para o setor da aviação Imagem: Divulgação/Barcex

A exportação de etanol para a produção de SAF nos Estados Unidos pode favorecer o Brasil, mas ainda existem desafios regulatórios significativos. De acordo com Dany Oliveira, executivo sênior de aviação e transição energética, o Brasil possui vantagens como a vasta experiência na produção de etanol e a experiência de empresas como a Raízen, que já produz SAF a partir de etanol de segunda geração. No entanto, questões regulatórias podem dificultar o avanço no mercado.

"No curto prazo, a exportação de etanol para os EUA pode colocar o Brasil em uma posição de destaque, especialmente por termos a tecnologia para a produção de etanol de segunda geração", afirma Oliveira. Para ele, a capacidade do Brasil de fornecer etanol competitivo e com baixo impacto ambiental é um ponto forte, mas ainda existem obstáculos regulatórios que precisam ser superados, como as questões de certificação de sustentabilidade relacionadas ao etanol brasileiro.