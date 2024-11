Primeira parcela do décimo terceiro: até quando empresas têm que pagar?

As empresas devem pagar a primeira parcela do 13º salário até o dia 30 de novembro. Neste cálculo, os empregados devem receber 50% do salário bruto, sem descontos.

A segunda parcela deve ser paga pelas empresas até 20 de dezembro. Porém, neste cálculo, o valor para os empregados tem desconto no INSS e imposto de renda.

Quem tem direito ao 13º salário?

Todos os empregados com carteira assinada, que trabalharam mais de 15 dias neste ano. Sejam eles mensalistas, horistas, trabalhadores rurais, urbanos ou domésticos, têm direito ao 13º salário. Não tem direito ao benefício os trabalhadores informais, autônomos, intermitentes e estagiários. Também não há 13º para beneficiários do Bolsa Família.