Alta do dólar pode impactar os descontos da Black Friday desse ano

No entanto, a inflação no Brasil, que já vinha pressionando o poder de compra do consumidor, pode ser agravada pela alta do dólar. Isso significa que, embora os consumidores esperem descontos, o efeito da inflação e o aumento dos custos de importação podem limitar a efetividade das promoções.

Com alta no custo de vida, famílias pensam duas vezes antes de gastar. Economista da ACSP, Ulisses Ruiz de Gamboa diz que a inflação elevada de itens essenciais, como alimentação e bebidas, tem impactado negativamente o poder de compra das famílias paulistas, tornando-as mais cautelosas na hora de realizar aquisições. "Adicionalmente, as intenções de compra reveladas pela pesquisa apresentam destaque não somente para artigos eletroeletrônicos, como também para aqueles de uso pessoal", afirma.

Promoções e descontos

Setores como moda e bens de consumo de marcas brasileiras podem se destacar, uma vez que sofrem menos com a flutuação do câmbio. Produtos nacionais, como roupas e alimentos, podem ter descontos mais vantajosos, e os consumidores podem se concentrar nessas ofertas.

Comércio vê oportunidade de atrair novos clientes. Cristiane Castelão, head de e-commerce na One Up, marca brasileira de moda feminina de luxo, diz que a Black Friday é um momento de oportunidades para atrair novos clientes e engajar os fiéis à marca.