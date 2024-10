Vai preparar sua loja para o Natal? Veja dicas com IA e outras ferramentas

Qual é a época do ano em que as pessoas mais gastam com presentes? O Natal, claro. Essa é a principal data no calendário do varejo, até porque muitos trabalhadores recebem o décimo-terceiro salário entre novembro e dezembro e ficam com mais dinheiro para gastar. Mas como se preparar para vender bem, atrair o seu público-alvo e se destacar da concorrência? A inteligência artificial (IA) é uma das ferramentas que pode ajudar o empreendedor. O UOL ouviu especialistas que deram dicas do que fazer para o seu negócio (seja ele físico ou online) aproveitar ao máximo a data comemorativa.

Planejamento com antecedência

Defina metas de venda. "Esse passo é o primeiro, e não pode faltar. Comece definindo quanto quer faturar no período e, com base nisso, defina as estratégias do que fazer", afirma Rafael de Souza, consultor de negócios do Sebrae-SP.

Em relação ao estoque, vale fazer uma análise do histórico de vendas dos últimos anos. "Isso ajuda a prever a demanda por produtos específicos, como brinquedos e eletrônicos", diz Claudio Felisoni de Angelo, presidente do Ibevar (Instituto Brasileiro de Executivos de Varejo e Mercado de Consumo).