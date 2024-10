Hering lança linha fixa de sapatos, com modelos femininos e masculinos

Com o conceito "O Básico dos pés à cabeça", a campanha de divulgação da Hering Shoes contará com a presença da criadora de conteúdo Lele Burnier.

O lançamento também terá uma novidade tecnológica. No aplicativo da marca, há um provador virtual: ao apontar a câmera do celular, o consumidor conseguirá ver como o produto fica em seu pé.

Os tênis unissex, por exemplo, custam a partir de R$ 195. Eles já estão à venda no e-commerce da marca, além das lojas próprias e franquias.