Nestlé cortará US$2,8 bi em custos e impulsionará marketing sob comando de novo presidente

O presidente-executivo Laurent Freixe, um veterano de 40 anos da maior empresa de alimentos do mundo, assumiu as rédeas em setembro, substituindo Mark Schneider, que havia decepcionado investidores por vários trimestres com um fraco crescimento do volume de vendas.

Sob o comando de Schneider, a Nestlé reduziu seu orçamento de marketing e publicidade e investiu menos em inovação durante a pandemia de Covid-19, que teve custos elevados.

As repercussões continuam a pesar sobre a receita da empresa suíça depois que compradores mudaram para marcas mais baratas, mais bem anunciadas ou mais inovadoras, consumindo a participação de mercado da Nestlé.

A Nestlé, proprietária de marcas como Nescafé e KitKat, disse nesta terça-feira que pretende obter uma economia de custos de pelo menos 2,5 bilhões de francos suíços (2,83 bilhões de dólares) até 2027, além de uma economia contínua de cerca de 1,2 bilhão de francos suíços. O valor supera os 800 milhões de euros que a rival menor Unilever prometeu anteriormente economizar.

A empresa previu um crescimento orgânico das vendas a médio prazo superior a 4% em um ambiente operacional normal e uma margem de lucro subjacente de 17% nas operações comerciais. Isso se compara ao crescimento orgânico de vendas de cerca de 2% esperado para o ano que termina em 31 de dezembro.

A empresa aumentará o investimento em publicidade e marketing para 9% do total de vendas até 2025 para apoiar o crescimento, disse a Nestlé em seu evento do dia dos mercados de capitais em Vevey, Suíça. A última vez que a Nestlé gastou essa proporção de suas vendas em marketing foi em 2019.