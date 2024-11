Bolsa e dólar sobem com Rússia elevando a aversão a risco

O que está acontecendo

Por volta de 11h, a Bolsa de Valores de São Paulo, que abriu no negativo, tinha alta de 0,18%. O Ibovespa, principal índice acionário brasileiro, desvaloriza para 128.000 pontos.

O dólar comercial era negociado em elevação de 0,41%, vendido a R$ 5,770. O turismo era vendido com valorização de 0,28%, para R$ 5,995.

A fuga do risco afetava particularmente moedas emergentes, mais voláteis nesses cenários, com a moeda dos EUA avançando sobre o real, peso mexicano, o rand sul-africano e o peso chileno. "O real está em desvantagem em relação às moedas `porto seguro´ até o momento. A aversão ao risco varre os mercados em meio a temores de uma possível escalada na guerra entre a Rússia e a Ucrânia. No entanto, até o momento, o movimento tem sido relativamente contido", disse Eduardo Moutinho, analista de mercados do Ebury Bank.

No cenário doméstico, investidores continuam no aguardo do anúncio de medidas de contenção de gastos pelo governo. Espera-se que o pacote de corte de gastos seja divulgado na quinta-feira (21).

Essa expectativa acaba impondo um teto de alta para o dólar. "Pelo menos na aparência, os investidores parecem não querer apostar contra o real neste momento, não ultrapassando a barreira dos R$ 5,80, por conta da iminência dessa divulgação", diz Leonel Mattos, analista de inteligência de mercado da StoneX.