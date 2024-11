Papel de general que chefiava tropa está em aberto na investigação da PF

Walter Souza Braga Netto, ex-ministro da Defesa e candidato a vice de Bolsonaro, em 2022;

Almir Garnier Santos, almirante de esquadra da reserva e à época comandante da Marinha;

Mario Fernandes (general de brigada da reserva, alvo da operação de hoje) e ex-ministro interino da Secretaria Geral da Presidência da República;

Estevam Theophilo, general de exército da reserva e à época comandante do Comando de Operações Terrestres;

Laércio Vergílio, general de brigada da reserva e ex-secretário de Segurança Pública do Distrito Federal;

Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira, general de Exército da reserva e então ministro da Defesa.

Embora não tenha sido alvo nesta terça, a operação de hoje apresenta novos indícios sobre o papel do general Estevam Theophilo na conspiração. Dos listados pela PF, era o único que comandava tropa, não escrivaninha, no momento em que a trama cresceu.

Já era sabido desde fevereiro deste ano, graças aos dados do telefone celular do ex-ajudante de ordens presidencial Mauro Cid, que o então comandante do Coter estivera reunido em 9 de dezembro de 2022 com Jair Bolsonaro para discutir a minuta de um decreto que daria verniz jurídico ao golpe.

Segundo a PF, o objetivo da reunião era organizar o golpe. No relatório de operação deflagrada em fevereiro, a PF concluiu, a partir de mensagens trocadas entre Mauro Cid e Bernardo Romão Correa Neto, que o general Theophilo "teria concordado em executar as medidas que culminariam na consumação do golpe de Estado, desde que o então presidente Jair Bolsonaro assinasse o decreto que vinha sendo debatido e ajustado".

O que a operação de hoje indicou, contudo, é que alguns kids pretos, militares com formação em operações especiais pertencentes à cadeia de comando de Theophilo já estavam ativamente trabalhando na conspiração mesmo sem assinatura de decreto algum.

O major Rafael Martins de Oliveira, que usou os codinomes "Joe" ou "Japão" na conspiração, era lotado no Batalhão de Ações e Comandos (BAC), subordinado ao Comando de Operações Especiais (COpEsp). Este comando é subordinado ao Comando Militar do Planalto (CMP), mas para fins de preparo e emprego responde diretamente ao Comando de Operações Terrestres (Coter), chefiado por Theophilo no momento das ações.