Piccadilly tem linha de calçados funcionais para prevenir varizes e inchaço

Foram necessárias muitas adaptações no processo produtivo. O mais incrível foi quando nós tivemos que fazer pesquisas de campo para comprovar a eficácia dessas tecnologias, e a gente tinha aquelas comprovações dos reais benefícios.

Cristine Grings, CEO da Piccadilly

Outra tecnologia é a Energy. Segundo a empresa, a Energy tem um sistema exclusivo de ímãs que transforma impacto em vibração, prevenindo lesões nas articulações dos joelhos e proporcionando relaxamento para pernas e pés.

A Piccadilly está presente no mercado desde 1955. O nome da companhia foi inspirado na praça Piccadilly Circus, em Londres, na Inglaterra. Hoje, a Piccadilly é uma das maiores empresas do país no setor calçadista feminino. Seus produtos são vendidos em mais de 21 mil pontos de vendas no Brasil e no mundo, incluindo franquias, lojas exclusivas e multimarcas.

A empresa tem duas unidades fabris, uma sede corporativa e dois centros de distribuições. Todos no Rio Grande do Sul. Produz cerca de 40 mil pares de calçados por dia. Em 2023, a Piccadilly faturou R$ 597,6 milhões, um crescimento de 15% em relação ao ano anterior.

Conforto para o calçado feminino

O tema do conforto para o calçado feminino está presente há mais de 30 anos na companhia. "A empresa foi pioneira em trazer o tema do conforto para o calçado feminino, e isso foi algo muito inovador na época, porque era muito desafiador em função da tecnologia que isso exigia", declara ela, na entrevista.