Consórcio pode ser usado como investimento para 'aposentadoria imobiliária'

Administra consórcio de times de futebol

Quando um torcedor compra um consórcio do seu time, ele ajuda o seu time a crescer. "O torcedor, muitas vezes, quer ajudar o time dele de alguma forma. Quando ele compra um consórcio do time, ele está ajudando esse time, porque nós temos uma participação da taxa. Então, o cliente da marca do time faz parte do time, está ajudando o seu time a crescer, vamos dizer assim", afirma. No momento em que o torcedor paga a parcela, uma porcentagem vai para o clube. Isso varia conforme a parceria.

A Ademicon Administradora, braço da holding, administra consórcios de times de futebol. Entre eles, estão o Consórcio Palmeiras, o Consórcio SPFC (com o São Paulo), o Consórcio do Peixe (com o Santos) e o Consórcio Coxa (com o Coritiba), entre outros.

Consórcios para o agro e até cirurgias

A companhia oferece hoje consórcios para vários serviços. Entre eles, estão cursos superiores, maquinário agrícola e até cirurgia bariátrica, além dos tradicionais imóveis e veículos, segundo Tatiana.