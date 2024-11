Siemens investe em automação na indústria e tem áreas brazucas, diz Fava

A Siemens Mobility, uma empresa do Grupo Siemens, atua principalmente na eletrificação no Brasil. "Fora do Brasil, atua em eletrificação e também nos trens de alta velocidade, trens de cidades", diz ele.

Equipamentos da área de saúde estão no foco de outra empresa do Grupo Siemens. "Nós temos uma outra empresa irmã que se chama Siemens Healthineers, que trabalha muito com hospitais. Todos devem conhecer os equipamentos da Siemens, tomografia, ressonância magnética. Seguramente, alguém quando foi em algum hospital, já viu algum equipamento da Siemens", afirma.

Transformação digital

Fava afirma que a transformação digital pode ser uma alavanca de inclusão no mundo. "Que a transformação digital seja um vetor de inclusão social", declara ele, na entrevista.

Ele falou sobre os pilares que o B20 apresentou ao G20, para a transformação digital. O B20 é o braço de negócios do G20 (que reúne os países com as maiores economias do mundo).

Um dos pilares é a conectividade segura e disponível para todos. "A possibilidade de uma pessoa estar conectada permite a ela ter voz. Que se não tem conexão, ela praticamente hoje no mundo é como se não existisse", declara.