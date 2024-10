Petlove lança marketplace para empreendedores e assinatura para produtos

A Petlove lançou em setembro uma plataforma dedicada a empreendedores do setor de produtos para animais de estimação. A novidade foi contada por Talita Lacerda, CEO da Petlove. Ela foi convidada do "UOL Líderes", videocast do UOL Economia que entrevista líderes do mundo empresarial.

"Isso para a gente é uma grande novidade. A gente vai acolher na nossa plataforma empreendedores que passem por um processo de verificação de sua qualidade, mas para oferecer o seu portfólio de produtos pet para os tutores clientes da Petlove", afirma.

Como vender na plataforma da Petlove? Segundo a empresa, o empreendedor precisa ter um CNPJ e garantir emissão de nota fiscal para todos os pedidos. A companhia informa que esse ecossistema cria oportunidades para pequenos e grandes empreendedores expandirem seu alcance no mercado pet, pois conta com uma empresa especialista do setor para essa finalidade.