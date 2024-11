Brasil poderá ser o centro industrial sustentável do mundo, diz Siemens

A Siemens tem sede em Munique (Alemanha). É uma empresa global de tecnologia que atua nos setores de indústria, infraestrutura, transportes e saúde. Atualmente, está presente em 190 países. A empresa alemã se instalou definitivamente no Brasil em 1905, ao criar a Cia. Brasileira de Electricidade Siemens-Schuckertwerke, com sede no Rio de Janeiro. Mas as atividades da Siemens no Brasil haviam sido iniciadas em 1867, com a instalação da primeira linha telegráfica do país, que ligava o Rio de Janeiro ao Rio Grande do Sul.

Brasil na transição energética

Fava diz que a matriz elétrica do Brasil está acima de 90% já sustentável. "Nenhum país chega —acho que o mais próximo está Canadá, talvez algum país nórdico, uma Noruega— nesse nível de sustentabilidade na sua matriz elétrica", diz.

"Isso é para o Brasil uma grandíssima oportunidade, porque o consumidor hoje, e cada vez isso vai aumentar, quer um pedigree digital de qual foi a pegada de carbono para produzir um produto. Eu quero saber quanto que esse produto no seu uso vai gerar de impacto ambiental", afirma.

Na medida em que algum produto seja produzido no Brasil, nós conseguiríamos exportar produção muito mais sustentável que outros países não conseguem fazer hoje. Por isso que é uma oportunidade enorme para a indústria, ou seja, a energia brasileira sustentável como uma alavanca da neo-industrialização brasileira.

Pablo Fava, presidente da Siemens Brasil