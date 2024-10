Missão da Petlove é tornar o cuidado com os pets acessível a todos, diz CEO

"Hoje, mais de 66% das famílias brasileiras têm um pet. E a missão da Petlove é tornar esse cuidado com pet acessível para todos", declara Talita Lacerda, CEO da Petlove. Ela foi convidada do "UOL Líderes", videocast do UOL Economia que entrevista líderes do mundo empresarial.

Ela diz que essa penetração de pets na família é uma realidade de todas as classes sociais. "Não apenas para as classes sociais mais abastadas, classes A, classe B, mas também para classe média, para classe C, para classe D", afirma.