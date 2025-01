Estudo e união de amigos: como a Supley virou uma empresa de R$ 1 bi

Mariane Morelli, presidente do Grupo Supley, perdeu o pai aos 15 anos de idade e guardou o dinheiro de uma modesta herança para conquistar a independência financeira dela e da mãe. "Quando meu pai faleceu, a gente precisou se virar. Eu lembro muito da minha mãe vendendo camisetas e também entregando torresmo nos bares para conseguir sustentar a família", afirma. Mariane foi convidada do "UOL Líderes", videocast do UOL Economia que entrevista líderes do mundo empresarial.

Na entrevista, ela disse que o seu pai faliu três empresas. "Eu tenho essa questão comigo de ter uma empresa forte, o que dá tranquilidade para tomar as nossas decisões da maneira correta. Isso dá tranquilidade também para os nossos colaboradores e clientes, para que a gente consiga traçar os nossos caminhos para sustentar esse crescimento mercadológico", declara.

O Grupo Supley foi criado em 2006, em Matão (SP). Mariane criou a empresa junto com dois amigos de infância, Alberto e Carlos Philipe Moretto. Eles são irmãos. Na entrevista, ela diz que seus dois amigos venderam um carro e, juntos, os três foram para os EUA em busca de conhecimento do mercado de suplementos fitness. "A gente estudou muito o mercado mundial como um todo, mas o mercado americano a gente estuda até hoje", diz.