Economia circular: CEO da Peça Rara defende lado sustentável dos brechós

A empresária Bruna Vasconi, fundadora e CEO da Peça Rara, diz que a preocupação com o meio ambiente é a base para a existência de sua empresa, afinal os brechós estimulam a economia circular e evitam o desperdício de recursos. Apesar disso, disse a executiva, esse aspecto é ainda pouco explorado e serve apenas como "pano de fundo" no negócio.

Bruna foi convidada do "UOL Líderes", videocast do UOL Economia que entrevista líderes do mundo empresarial.

Longo caminho a ser desbravado

Para a CEO do Peça Rara, o desenvolvimento da consciência ambiental vai valorizar ainda mais empresas que estimulam a economia circular. "Algumas pessoas compram por esse motivo [sustentabilidade], de fato, porque realmente são defensoras desse tema, engajadas e preocupadas com a causa. Mas, no geral, ainda temos isso como pano de fundo. As pessoas realmente procuram a economia de comprar um item mais em conta", afirma.