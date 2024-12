Com cursos de graduação, MoveEdu quer ser opção para profissionalização

Com o lançamento das Faculdade Microlins e Faculdade Prepara, em 2022, a meta do Grupo MoveEdu foi ampliar a educação continuada dos seus alunos, oferecendo profissionalização tanto para jovens em início de carreira quanto para aqueles já atuantes no mercado de trabalho. É o que diz Rogério Gabriel, CEO do Grupo MoveEdu. Ele foi convidado do "UOL Líderes", videocast do UOL Economia que entrevista líderes do mundo empresarial.

Passo foi dado após ouvir estudantes

Pesquisa para ouvir os alunos. Na entrevista, Rogério Gabriel diz que, antes de lançar as faculdades, o Grupo MoveEdu fez uma pesquisa com alunos e ex-alunos da Microlins e Prepara Cursos, sobre o interesse em dar continuidade aos estudos. "Perguntamos para esses alunos se a gente tivesse uma faculdade, se eles fariam conosco e por quê", diz o CEO. Segundo ele, o resultado mostrou que 85% deles fariam um curso superior com a chancela da MoveEdu. "Eles são muito gratos para aquela marca que os inseriu no mercado de trabalho", afirma.

O Grupo MoveEdu é detentor das marcas Microlins, Prepara Cursos e Ensina Mais Turma da Mônica. Já formou mais de 6 milhões de alunos em cursos livres, profissionalizantes e de idiomas. No país, são mais de mil escolas das três marcas.