Presidente da Veloe usa as redes sociais para motivar e engajar a equipe

André Turquetto, presidente da Veloe, falou sobre sua liderança à frente da companhia e explicou como usa as redes sociais para motivar e engajar a equipe. Ele foi convidado do "UOL Líderes", videocast do UOL Economia que entrevista líderes do mundo empresarial.

Estímulo à equipe. "Eu falo para as pessoas que trabalham comigo para que não tenham medo de se expor, tanto aqui como fora da empresa. Encorajo que as pessoas se exponham para fora. Eu faço muito isso", diz ele.