'Brechó da Deborah Secco': CEO diz que atriz mudou história da Peça Rara

A entrada da atriz Deborah Secco como sócia da Peça Rara Brechó, em 2022, foi crucial para a expansão do negócio e o fortalecimento da marca. É o que afirma Bruna Vasconi, fundadora e CEO da empresa. Ela foi convidada do "UOL Líderes", videocast do UOL Economia que entrevista líderes do mundo empresarial.

O que aconteceu

'Ah, o brechó da Deborah Secco'. Bruna diz que escuta essa frase sempre que fala sobre a Peça Rara Brechó para as pessoas. "Ela traz um peso e uma relevância que fizeram, e estão fazendo, bastante diferença para a gente na expansão", declara.