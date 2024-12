IA pode ajudar a identificar necessidades de cada aluno, diz CEO da MoveEdu

Rogério Gabriel, CEO do Grupo MoveEdu, diz que a IA (inteligência artificial) está sendo usada pela empresa para acompanhar o desenvolvimento de cada aluno individualmente. Ele foi convidado do "UOL Líderes", videocast do UOL Economia que entrevista líderes do mundo empresarial.

O que aconteceu

O Grupo MoveEdu é detentor das marcas Microlins, Prepara Cursos e Ensina Mais Turma da Mônica. Já formou mais de 6 milhões de alunos em cursos livres, profissionalizantes e de idiomas. No país, são mais de mil escolas das três marcas. Em 2022, a companhia lançou as Faculdade Microlins e Faculdade Prepara, com mais de 40 opções de cursos de graduação e pós-graduação, nas áreas de gestão e negócios, tecnologia e educação.