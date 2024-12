O que são e para o que servem as barbatanas embaixo da asa dos aviões?

O formato da carenagem do flape pode mudar de acordo com o modelo e tamanho do avião. Nos grandes jatos comerciais, essa estrutura é maior e avança para trás da asa. Já nos aviões turboélices, por serem menores, a carenagem também é menor e pode ter um formato triangular.

Carenagem protege todo o sistema de acionamento do flape Imagem: Reprodução

Mas o que é o flape?

Momentos antes dos pousos e decolagens, os passageiros sentados no fundo do avião podem observar pela janela uma parte da asa se movendo para trás e para baixo. Essa peça móvel é chamada de flape e serve para aumentar a sustentação do avião em velocidades mais baixas.

O flape aumenta a curvatura da asa, proporcionando uma sustentação maior. É que a sustentação da asa depende de quatro fatores: velocidade, densidade do ar, área da asa e coeficiente de sustentação (a união do formato da asa com o ângulo de voo do avião, chamado de ângulo de ataque). É exatamente nesses dois últimos itens (área da asa e coeficiente de sustentação) que o flape atua.

Ao ser acionado, o flape altera o formato total da asa ao aumentar a sua curvatura e, dependendo do modelo usado, também aumenta a área total da asa. Com uma capacidade de sustentação maior, o avião passa a precisar de menos velocidade para se manter no ar.