Transformação digital pode ser alavanca de inclusão no mundo, diz Siemens

O argentino Pablo Fava, presidente da Siemens Brasil, afirma que a transformação digital pode ser uma alavanca de inclusão no mundo. Ele foi convidado do "UOL Líderes", videocast do UOL Economia que entrevista líderes do mundo empresarial.

"Você pode ter uma pessoa no meio do Piauí que está vendendo uma tecnologia, um produto, para qualquer lugar do mundo, através de um meio tecnológico, digital. Ou pode ser uma alavanca para maiores diferenças sociais. Porque se há regiões que não conseguem acompanhar o desenvolvimento tecnológico, digital, essas distâncias serão aumentadas. É crítico que isso seja pensado da forma correta. Que a transformação digital seja um vetor de inclusão social", declara.

A Siemens tem sede em Munique (Alemanha). É uma empresa global de tecnologia que atua nos setores de indústria, infraestrutura, transportes e saúde. Atualmente, está presente em 190 países. A empresa alemã se instalou definitivamente no Brasil em 1905, ao criar a Cia. Brasileira de Electricidade Siemens-Schuckertwerke, com sede no Rio de Janeiro. Mas as atividades da Siemens no Brasil haviam sido iniciadas em 1867, com a instalação da primeira linha telegráfica do país, que ligava o Rio de Janeiro ao Rio Grande do Sul.