Se Trump deportar 7,5 milhões, inflação nos EUA explode, diz Campos Neto

De acordo com Campos Neto, uma vertente se dá porque, quando a taxa de juros é elevada, a dívida cresce. Então, por esta perspectiva, a incidência dos juros sobre a dívida faz com que o fiscal piore. Com o fiscal piorando, gera-se uma percepção de compensação através de inflação no futuro.

"Então o instrumento que deveria ser usado para cair os juros faz com que a percepção dos juros, vamos dizer assim, seja contrária ao que deveria", disse.

Outro ponto é quando a subida dos juros não tem eficiência. Neste caso, os canais de transmissão da política monetária não funcionam, porque existem outros elementos que fazem com que o efeito da política monetária não se realize.

"Eu não acho que a gente está em dominância fiscal, eu acho que o Brasil tem uma dívida alta, sim; outros países do mundo desenvolvido tiveram dívidas mais altas, passaram pelo mesmo questionamento se tinha ou não dominância fiscal, então eu não vejo a dominância fiscal como um problema. É difícil para a gente trabalhar com suposição, o que eu acho que a gente precisa, agora, é entender que o mundo está muito endividado; o Brasil partiu com uma dívida mais alta, a gente precisa fazer um controle nisso", disse Campos Neto.

Para ele, o controle da dívida a ser feito tem que afetar a expectativa porque, quando a expectativa do fiscal melhora, a da inflação melhora também.

"Então a gente precisa ter algum tipo de choque positivo que faça com que os agentes econômicos tenham a percepção de que a dívida vai se equilibrar em algum momento na frente. Isso tem se traduzido no que a gente pega de informação, das pesquisas econômicas que o Banco Central faz e nas conversas com agentes do mundo financeiro e do mundo real", afirmou o banqueiro central, emendando que isso tem se traduzido em uma percepção de que o choque precisa fazer pelo lado dos gastos e pelo lado da receita, que está um pouco exaurido.