Enfermeiros sentem na pele como longas jornadas geram acidentes de trabalho

Narrada em um interessante artigo do economista John Pencavel, da Universidade de Stanford, essa história com cara de anedota cai como uma luva para ilustrar o cotidiano de enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem no Brasil.

Juntas, essas três categorias lideram o ranking de acidentes de trabalho no país, com mais de 50 mil ocorrências no ano de 2022, segundo dados do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) compilados pela plataforma SmartLab. Uma assustadora média de 138 registros por dia.

Num momento em que o debate sobre o fim do regime 6x1 e sobre os excessos de jornada dominam o noticiário e os feeds das redes sociais, a relação direta entre longos expedientes e acidentes de trabalho não vem recebendo a devida atenção.

Por aqui, os defensores da proposta têm se focado no impacto sobre a qualidade de vida das milhões de pessoas privadas de um fim de semana completo. Já os críticos batem na tecla de que a redução da jornada, sem diminuição dos salários, causaria aumento no custo do trabalho e redundaria, no fim das contas, em inflação.

Categorias que mais trabalham são as que mais se acidentam

Um didático levantamento da Repórter Brasil, republicado pelo UOL, mostra que, das 20 ocupações com mais notificações de acidentes em 2022, 12 também aparecem na lista das 20 categorias com o maior número de contratos de 41 horas ou mais.